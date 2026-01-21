Ravanelli a ruota libera | Mi pento di aver lasciato la Juve ci tornerei subito per fare questo Su David Openda e Yildiz vi dico che…

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha condiviso riflessioni sul suo passato nel club. Durante un’intervista, ha espresso il desiderio di tornare e ha commentato alcune situazioni attuali legate a calciatori come David, Openda e Yildiz. Le sue parole offrono uno sguardo sincero e diretto sulla sua esperienza e sulle sue opinioni riguardo al presente e al futuro della squadra.

Fabrizio Ravanelli ha parlato a ruota libera del suo passato alla Juventus. Poi una battuta su David, Openda e Yildiz. Vediamo che cosa ha detto. Fabrizio Ravanelli ha concesso una lunga intervista a Tuttosport. Vediamo nello specifico di cosa ha parlato. ULTIMISSIME JUVE LIVE L'ADDIO ALLA JUVE – « La verità è una soltanto: ho sbagliato tante, troppe scelte. A partire da quando ero giocatore: ancora mi pento di aver lasciato la Juventus. È stato l'errore più grande della mia vita, a maggior ragione perché in questa città vivevamo benissimo. Ragionai con la pancia allora, senza pensare. Non lo rifarei mai.

