Rugby Sei Nazioni 2026 | l’Italia a Cardiff per centrare uno storico tris

L’Italia del rugby si prepara a disputare l’ultima giornata del Sei Nazioni 2026 a Cardiff, con l’obiettivo di conquistare un terzo successo consecutivo. Dopo aver battuto l’Inghilterra, prima vittoria nella storia contro i britannici, gli azzurri si presentano alla sfida di sabato 14 marzo alle 17. La partita si svolgerà allo stadio di Cardiff.

L’Italia del rugby sogna un’altra pagina di storia. Dopo la clamorosa vittoria contro l’Inghilterra — la prima in assoluto contro i britannici — gli azzurri chiudono il Sei Nazioni 2026 sabato 14 marzo alle 17.40 al Principality Stadium di Cardiff contro il Galles con un obiettivo che avrebbe del clamoroso: conquistare il terzo successo nello stesso torneo, un traguardo mai raggiunto dall’ingresso nel torneo nel 2000. Sarebbe un risultato simbolico per la crescita della squadra guidata da Gonzalo Quesada e, anche se la classifica rende complicata la missione, in teoria l’Italia è ancora in corsa per il podio. Il commissario tecnico argentino ha scelto la continuità, cambiando solo tre uomini rispetto alla formazione che ha battuto l’Inghilterra. 🔗 Leggi su Oasport.it

