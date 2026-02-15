Rugby Sei Nazioni | la Francia passeggia a Cardiff umilia il Galles e scappa via in classifica

La Francia ha dominato il Galles a Cardiff, provocando una sconfitta pesante e conquistando subito la testa della classifica del Sei Nazioni 2026. I Bleus hanno messo in mostra una prova di forza, segnando numerosi punti e lasciando poco spazio agli avversari sul campo. La vittoria, ottenuta grazie a un gioco deciso e compatto, ha fatto salire la squadra francese in cima alla graduatoria con due successi su due partite.

La Francia lancia un messaggio fortissimo al Sei Nazioni 2026 e chiude il secondo turno con una prova di strapotere assoluto, travolgendo il Galles a Cardiff e prendendosi la vetta solitaria della classifica a punteggio pieno. I Bleus salgono a quota 10 punti, allungando sulla Scozia, ora distante quattro lunghezze, mentre per i Dragoni la crisi si fa sempre più profonda: ultimi a zero punti e già staccati anche dall’Irlanda, in un avvio di torneo che certifica due percorsi diametralmente opposti. A confermarlo è stato un match senza storia, dominato dai francesi fin dai primissimi istanti. Pronti, via e la Francia ha bisogno di meno di 100 secondi per trovare senza difficoltà il varco con Attissogbe e alla fine palla che arriva a Emilien Gailleton e meta per lo 0-7 iniziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

A Twickenham, l’Inghilterra ha dominato il Galles nel primo match del Sei Nazioni 2026.

Parigi apre la stagione del Sei Nazioni con una partita intensa.

