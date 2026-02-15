Rugby Sei Nazioni | la Francia passeggia a Cardiff umilia il Galles e scappa via in classifica
La Francia ha dominato il Galles a Cardiff, provocando una sconfitta pesante e conquistando subito la testa della classifica del Sei Nazioni 2026. I Bleus hanno messo in mostra una prova di forza, segnando numerosi punti e lasciando poco spazio agli avversari sul campo. La vittoria, ottenuta grazie a un gioco deciso e compatto, ha fatto salire la squadra francese in cima alla graduatoria con due successi su due partite.
La Francia lancia un messaggio fortissimo al Sei Nazioni 2026 e chiude il secondo turno con una prova di strapotere assoluto, travolgendo il Galles a Cardiff e prendendosi la vetta solitaria della classifica a punteggio pieno. I Bleus salgono a quota 10 punti, allungando sulla Scozia, ora distante quattro lunghezze, mentre per i Dragoni la crisi si fa sempre più profonda: ultimi a zero punti e già staccati anche dall’Irlanda, in un avvio di torneo che certifica due percorsi diametralmente opposti. A confermarlo è stato un match senza storia, dominato dai francesi fin dai primissimi istanti. Pronti, via e la Francia ha bisogno di meno di 100 secondi per trovare senza difficoltà il varco con Attissogbe e alla fine palla che arriva a Emilien Gailleton e meta per lo 0-7 iniziale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Rugby, Sei Nazioni: l’Inghilterra annichilisce un Galles allo sbando
A Twickenham, l’Inghilterra ha dominato il Galles nel primo match del Sei Nazioni 2026.
Rugby, Sei Nazioni 2026: all’esordio la Francia domina l’Irlanda a Parigi
Parigi apre la stagione del Sei Nazioni con una partita intensa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rugby: Sei Nazioni, l'Italia batte la Scozia 18-15; Sei Nazioni: la presentazione di Italia-Scozia; Sei Nazioni, la Scozia si riscatta a Murrayfield: Inghilterra travolta 31-20; Musei civici: ingresso gratuito per i possessori di biglietto del Torneo di Rugby Sei Nazioni 2026.
Rugby, Sei Nazioni: doccia scozzese per l’Inghilterra che crolla a EdimburgoLa Scozia si impone con autorità sull’Inghilterra nel secondo turno del Sei Nazioni 2026, al termine di una sfida indirizzata fin dalle prime battute ... oasport.it
Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Italia a Dublino sfida l’Irlanda per sognareL’Italia si presenta a Dublino con entusiasmo e ambizione, pronta ad aprire il secondo turno del Sei Nazioni 2026 nella tana dell’Irlanda. All’Aviva ... oasport.it
Blog | Rugby, Hollie Davidson prima ad arbitrare nel Sei Nazioni maschile - Alley Oop alleyoop.ilsole24ore.com/2026/02/14/rug… x.com
Nel secondo turno del Sei Nazioni di rugby 2026, l’Italia fa soffrire l’Irlanda ma poi cede. facebook