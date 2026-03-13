Rovinosa caduta all' interno della scuola | studentessa ricoverata in Ortopedia

Una studentessa minorenne è stata ricoverata in Ortopedia dopo essere caduta dal primo piano al pian terreno dell'istituto alberghiero “Pertini” di Brindisi. L'incidente è avvenuto giovedì 12 marzo all’interno della scuola, coinvolgendo una giovane che è stata soccorsa e trasferita per le cure del caso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto o sulle cause della caduta.

Diverse fratture per la studentessa dell'istituto Alberghiero caduta dal primo piano al pian terreno dell'edificio scolastico, dopo essere finita in un montacarichi BRINDISI- È ricoverata nel reparto di Ortopedia la studentessa minorenne che nella giornata di ieri (giovedì 12 marzo) è precipitata dal primo piano al pian terreno dell'istituto alberghiero “Pertini” di Brindisi. La malcapitata ha riportato delle fratture. La prognosi è di 30 giorni. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione. La ragazza ha fatto un volo di circa 5 metri, dopo essere finita in un vecchio montacarichi, un tempo utilizzato come porta vivande. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

