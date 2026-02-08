paura per vonn caduta rovinosa in discesa milano cortina

Lindsey Vonn finisce a terra durante la discesa femminile e si fa male. La sciatrice statunitense ha perso il controllo e si è rovesciata, suscitando preoccupazione tra gli spettatori. I soccorsi sono intervenuti subito, ma le condizioni di Vonn sono ancora da chiarire.

(Adnkronos) – Paura per Lindsey Vonn, protagonista di una rovinosa caduta nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 oggi domenica 8 febbraio. La 41enne statunitense ha perso l’equilibrio nella prima fase della gara ed è caduta rovinosamente. Vonn, scesa con il pettorale numero 13, dopo circa 12 secondi di gara è andata in rotazione nel primo salto ed è caduta. L’americana ha preso il via nonostante una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro riportata a pochi giorni dall’inizio dei Giochi. Vonn, soccorsa in pista, ha urlato per il dolore dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Durante la discesa femminile a Cortina d’Ampezzo, Lindsey Vonn è caduta subito dopo aver iniziato la gara.

Questa mattina si svolge la discesa femminile a Cortina, valida per le prove dei Giochi Olimpici Invernali 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

