Rovigo si cerca nell’Adige l’uomo scomparso da ieri a Lendinara

Le ricerche dell'uomo scomparso ieri a Lendinara sono riprese all'alba di oggi, venerdì 13 marzo. Il settantenne è stato visto per l'ultima volta nella zona di Ca’ Morosini, nel territorio comunale di Rovigo. La prefettura ha attivato il piano di ricerca delle persone scomparse, coinvolgendo le forze dell’ordine e i volontari. Le operazioni continuano nel corso della giornata.

(Adnkronos) – Sono riprese alle prime luci dell’alba di oggi, venerdì 13 marzo, le ricerche del settantenne scomparso da ieri in località Ca’ Morosini, nel territorio del comune Lendinara (Rovigo), per il quale la prefettura ha attivato il piano di ricerca delle persone scomparse. I Vigili del fuoco di Rovigo hanno organizzato punto di comando avanzato per incrociare tutte le informazioni provenienti dalle diverse squadre impegnate nell’area di ricerca. Le operazioni si stanno concentrando anche lungo il corso dell'Adige, dove i Vigili del fuoco stanno effettuando attività di perlustrazione con un’imbarcazione dotata di ecoscandaglio. Sul posto è presente anche il nucleo Sapr regionale per le ricerche dall'alto coi droni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

