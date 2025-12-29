Scomparso da Cerano | si cerca Sherif

Da ieri pomeriggio, domenica 28 dicembre, a Cerano è stato segnalato la scomparsa di Sherif, un ragazzo di 15 anni. La famiglia e le autorità stanno cercando di rintracciarlo, ma al momento non ci sono notizie sul suo eventuale luogo di presenza. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare le forze dell'ordine per contribuire alle ricerche.

Allarme dal pomeriggio di ieri, domenica 28 dicembre a Cerano: Sherif, giovane di 15 anni, si è allontanato da casa senza dare più sue notizie. La famiglia ha allertato i carabinieri e i social si sono riempiti in un attimo di annunci. Ieri Sherif indossava pantaloni della tuta neri, maglietta. Urgente scomparso da Cerano (NO), si chiama Sheriff Indossa pantalone nero della Nike la maglia in foto, felpa blu e giubbotto nero

