Roseto | 3 argenti Under 15 per la Reggiana Boxe Olmedo

Nel torneo Mura di Roseto degli Abruzzi, la Reggiana Boxe Olmedo ha conquistato tre medaglie d’argento nella categoria Under 15. La squadra ha portato a casa i riconoscimenti durante la competizione, dimostrando la qualità del settore giovanile. La manifestazione ha visto numerosi giovani pugili sfidarsi sul ring, con la rappresentativa locale che ha ottenuto risultati significativi.

Il Torneo Mura di Roseto degli Abruzzi ha la Reggiana Boxe Olmedo raccogliere tre medaglie d’argento nella categoria Under 15, confermando la solidità del proprio vivaio. Giuseppe Carotenuto, Dan Georghita e Adam Taormina hanno affrontato i migliori pugili italiani della loro età, dimostrando una crescita tecnica significativa. I risultati ottenuti da questi giovani atleti non sono semplici statistiche, ma rappresentano il frutto di un lavoro costante che lega le tradizioni sportive locali alle dinamiche competitive attuali. La presenza di tre finalisti tra i migliori quattro della nazione indica una strategia di formazione vincente. Giuseppe Carotenuto, pesa 44 kg, ha mostrato una capacità di adattamento notevole durante il torneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roseto: 3 argenti Under 15 per la Reggiana Boxe Olmedo Articoli correlati Boxe Olmedo, club di talenti. Tre argenti per gli Under 15Tre medaglie d’argento al Torneo Mura riservato agli under 15 e la conferma di un vivaio che continua a produrre talenti. Leggi anche: Boxe, le giovani promesse del maestro Croce alla kermesse di Roseto degli Abruzzi. Roveggio e Novelli vanno alle gare nazionali Contenuti e approfondimenti su Reggiana Boxe Olmedo Argomenti discussi: Tre argenti per i giovani della Reggiana Boxe al Torneo Mura. Boxe Olmedo, club di talenti. Tre argenti per gli Under 15Al prestigioso Torneo Mura di Roseto degli Abruzzi grandi match di Carotenuto, Georghita e Taormina. msn.com Tre argenti per i giovani della Reggiana Boxe al Torneo MuraREGGIO EMILIA – Tre medaglie d’argento al Torneo Mura riservato agli under 15 e la conferma di un vivaio che continua a produrre talenti. Da Roseto degli Abruzzi arrivano risultati importanti per la R ... reggionline.com