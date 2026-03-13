Boxe Olmedo club di talenti Tre argenti per gli Under 15

Nel torneo Mura dedicato agli under 15, il club di boxe Olmedo ha conquistato tre medaglie d’argento. La manifestazione ha visto la partecipazione di giovani atleti e ha confermato la presenza di un vivaio attivo nel settore. I risultati ottenuti dimostrano la crescita del club e la sua capacità di formare talenti emergenti.

Tre medaglie d'argento al Torneo Mura riservato agli under 15 e la conferma di un vivaio che continua a produrre talenti. Da Roseto degli Abruzzi arrivano risultati importanti per la Reggiana Boxe Olmedo, che ha portato sul ring tre dei migliori quattro pugili italiani per categoria di peso: Giuseppe Carotenuto (44 kg), Dan Georghita (46 kg) e Adam Taormina (54 kg). Il primo a salire sul ring è stato Giuseppe Carotenuto (44 kg). Nella giornata d'esordio ha trovato subito il pugile più forte della categoria, contro cui ha comunque disputato un match di grande carattere, perso ai punti ma combattuto fino all'ultima ripresa. Il giorno...