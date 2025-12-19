Tommaso Romano cittadino onorario di Marineo | la cerimonia al castello
Il 22 dicembre 2025 alle ore 18:00 al Castello di Marineo si terrà una cerimonia speciale per conferire a Tommaso Romano la cittadinanza onoraria. Professore autorevole e stimato, Romano sarà insignito di questo riconoscimento in un evento che celebra il suo valore e il legame con la comunità. Un momento di grande significato per Marineo, che riconosce pubblicamente l'importanza del suo contributo.
Tommaso Romano, autorevole professore, verrà nominato cittadino onorario di Marineo. La solenne cerimonia avrà luogo al Castello di Marineo il 22 dicembre 2025 con inizio alle ore 18,00. Il prof. Tommaso Romano donerà ai presenti e alla cittadinanza il suo libro “La mia Marineo”, scritto per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
