Tommaso Romano cittadino onorario di Marineo | la cerimonia al castello

Il 22 dicembre 2025 alle ore 18:00 al Castello di Marineo si terrà una cerimonia speciale per conferire a Tommaso Romano la cittadinanza onoraria. Professore autorevole e stimato, Romano sarà insignito di questo riconoscimento in un evento che celebra il suo valore e il legame con la comunità. Un momento di grande significato per Marineo, che riconosce pubblicamente l'importanza del suo contributo.

