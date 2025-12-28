Lino Banfi diventa cittadino onorario di Sala Consilina | la cerimonia in Municipio

Lino Banfi ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Sala Consilina durante una cerimonia in Municipio. L’attore ha espresso gratitudine per il riconoscimento, sottolineando il legame affettivo con il paese e la presenza di parenti nella zona. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle formalità, rafforzando il rapporto tra Banfi e la comunità locale, alla quale si sente particolarmente legato.

"Sono molto felice di ricevere la cittadinanza onoraria. Qui ho dei parenti e dovevo venire da tempo, soprattutto da quando purtroppo è morto giovanissimo un mio cugino, uno sportivo ventenne, stroncato improvvisamente da un infarto. Per motivi di lavoro non ci sono riuscito prima, oggi sono qui.

