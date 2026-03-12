Rose Villain, cantante e rapper di 36 anni, conosciuta anche come Luisa Luini, ha annunciato tramite Instagram di aspettare un bambino. La cantante ha condiviso la notizia accompagnandola con il suo nuovo brano, intitolato Tuttaluce. Il futuro papà del bambino è Andrea Ferrara, noto anche come Sixpm, che lavora come produttore discografico. La coppia è sposata.

Rose Villain è incinta: la cantante e rapper 36enne, all’anagrafe Luisa Luini, ha annunciato su Instagram di aspettare un bambino con il marito Andrea Ferrara, in arte Sixpm, produttore discografico, e lo ha fatto con il suo nuovo brano, Tuttaluce. Rose Villain è incinta: l’annuncio con la nuova canzone su Instagram. Il video della canzone è comparso su Instagram inaspettato, rivelando il pancione di Rose Villain e il suo sorriso luminoso. Alle immagini di lei su una spiaggia esotica si alternano quelle di vita quotidiana, dalla scoperta della gravidanza all’annuncio a parenti e amici passando per la registrazione del brano. “ Baby, è da... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Rose Villain è incinta: chi è il marito e futuro papà Andrea Ferrara Sixpm

