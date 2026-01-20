Rossettini carica la Roma Women | Derby da giocare fiduciosi e arrabbiati

In vista del derby di Coppa Italia tra Roma Women e Lazio Women, Luca Rossettini sottolinea l’importanza di affrontare la partita con fiducia, senza perdere di vista l’energia e la determinazione necessarie. La vigilia è caratterizzata da un senso di concentrazione e volontà di dare il massimo, consapevoli delle sfide che attendono entrambe le squadre sul campo.

Vigilia accesa in casa Roma Women. Luca Rossettini fissa il tono alla vigilia del derby di Coppa Italia contro la Lazio Women: fiducia sì, ma anche rabbia e concentrazione massima. " Non veniamo da una buona prestazione, nonostante il risultato ", chiarisce il tecnico giallorosso. "È il mood giusto per preparare un derby che vale una possibile qualificazione alla semifinale. Le ragazze erano deluse per la prova col Sassuolo Women: si aspettavano di più. Entriamo in campo fiduciosi e arrabbiati ". Rossettini avverte sui rischi: la Lazio resta in partita fino all'ultimo. "Ha valori caratteriali importanti, oltre a qualità tecniche e fisiche.

