Roma | scontro tra due auto a Mezzocammino morto 87enne

Questa mattina a Mezzocammino, in via Alfonsine all’incrocio con via di Mezzocammino, si è verificato un incidente tra una Toyota Yaris e un furgone Peugeot Boxer. Durante lo scontro, un uomo di 87 anni ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Questa mattina, si è verificato un grave incidente stradale in via Alfonsine, all'incrocio con via di Mezzocammino, coinvolgendo due veicoli: una Toyota Yaris e un furgone Peugeot Boxer. Tragico incidente con esito fatale. Nell'impatto, purtroppo, il conducente della Yaris, un uomo di 87 anni, ha perso la vita. Gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti prontamente sul posto per effettuare i rilievi necessari. Inoltre, sono stati coinvolti anche gli agenti del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) per gestire la viabilità nella zona. Indagini in corso. Alla guida del furgone c'era un uomo italiano di 33 anni, che è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio per sottoporsi a test tossicologici e alcolemici.