A Bari la proiezione speciale del documentario candidato agli Oscar 2026 Scalfire la roccia

A Bari è stata mostrata in anteprima la proiezione del documentario “Scalfire la roccia”, candidato agli Oscar 2026. Il film, diretto da Mohammadreza Eyni e Sara Khaki, racconta la storia di Sara Shahverdi, una donna iraniana di 37 anni, motociclista, proprietaria terriera ed ex ostetrica, recentemente divorziata. La proiezione ha avuto luogo in un contesto speciale dedicato alla presentazione del film.

Opera prima diretta da Mohammadreza Eyni e Sara Khaki, il documentario segue Sara Shahverdi, iraniana trentasettenne motociclista, proprietaria terriera, ex ostetrica e recentemente divorziata. Con uno spirito indomito e una forte vocazione civica, ha appena vinto con una valanga di voti le elezioni locali, diventando la prima consigliera eletta del suo remoto e profondamente conservatore villaggio iraniano. La sua figura spicca immediatamente, è determinata, anticonformista e pronta a sfidare anni di immobilismo politico e promesse non mantenute. Sara è decisa a trasformare la sua comunità, rompendo con tradizioni patriarcali radicate, sostenendo in particolare i diritti delle ragazze e delle donne del suo Paese. 🔗 Leggi su Baritoday.it

"Scalfire la roccia", il doc da Oscar su Sara Shahverdi, prima consigliera eletta in un villaggio iraniano. Dall'8 all'11 marzo al cinemaDal Sundance a Hollywood, passando per i cinema italiani: la storia straordinaria di Sara Shahverdi, prima consigliera eletta in una comunità dove...

AstraDoc, Cutting Through Rocks: anteprima nazionale del film candidato agli Oscar 2026Per AstraDoc, al Cinema Astra di Napoli "Cutting Through Rocks" sulla storia di Sara Shahverdi che sfida il patriarcato in Iran.

