Sala piena a Roma per la proiezione speciale del doc Disunited Nations In sala il regista Cotteret Francesca Albanese e Maddalena Oliva | Teniamo accesa la luce su Gaza

Ieri sera al Cinema Adriano di Roma si è tenuta una proiezione speciale del documentario Disunited Nations di Christophe Cotteret. Presenti in sala il regista, insieme a Francesca Albanese e Maddalena Oliva, per discutere delle tematiche affrontate nel film e mantenere viva l’attenzione sulla situazione a Gaza. L’evento ha attirato un pubblico numeroso, sottolineando l’interesse e l’urgenza di approfondire questa realtà.

Sala piena al Cinema Adriano di Roma dove ieri sera, 3 gennaio, è stato proiettato il film documentario Disunited Nations di Cristophe Cottaret. A introdurre la serata Francesca Albanese, Relatrice Speciale Onu per la Palestina e i Territori Occupati, il regista Christophe Cotteret insieme a Maddalena Oliva, vicedirettrice del Fatto Quotidiano. "Un film importante anche alla luce di quello che sta accadendo in questi giorni e ore, con il bando di 37 ong che non potranno più lavorare in Palestina" ha commentato Oliva. "È importante tenere la luce accesa su Gaza e continuare a lavorare per un progetto di pace e cooperazione.

