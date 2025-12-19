Nella serata di ieri, 18 dicembre 2025, presso la Prefettura, nell’ambito del tradizionale scambio di auguri per le prossime festività natalizie che il Prefetto rivolge alle autorità provinciali, si è svolta la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Presidente della Repubblica. Le onorificenze sono state attribuite per ricompensare le benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia, nel disimpegno di pubbliche cariche e nelle attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Consegnate in Prefettura le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Leggi anche: Prefettura di Avellino, consegnate le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Leggi anche: “Un esempio per la comunità”: consegnate in prefettura le onorificenze al merito della Repubblica

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Consegnate le Onorificenze O.M.R.I.; Prefettura - Giovedì 18 dicembre la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica; In prefettura la consegna delle onorificenze di ufficiale e cavaliere, i nomi di chi riceverà il riconoscimento; Consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana.

Prefettura, le Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” - Consegnate nella serata di ieri, 18 dicembre in Prefettura nell’ambito del tradizionale scambio degli auguri per le prossime festività natalizie ... msn.com