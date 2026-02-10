Festa della Scherma 2026 | a Torino consegnate le onorificenze FIS

A Torino si è conclusa la Festa della Scherma 2026, dove sono stati consegnati i premi della Federazione Italiana Scherma. Durante l’evento, atleti, tecnici e dirigenti si sono riuniti per celebrare i successi e riconoscere i meriti di chi lavora per la scherma italiana. La cerimonia si è svolta nel centro della città, con molta partecipazione e entusiasmo.

A Torino si è svolta la Festa della Scherma 2026, un appuntamento che ha riunito la grande famiglia della scherma italiana in un’occasione di festa, riflessione e riconoscimenti. L’incontro si è tenuto nella suggestiva cornice del Museo dell’Automobile, subito dopo la conclusione del prestigio Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi”. In questa cornice istituzionale, sono state consegnate le Onorificenze della Federazione Italiana Scherma (FIS) a dirigenti, società, tecnici e atleti che si sono distinti per impegno e risultati. L’evento di Torino è stato aperto dall’intervento del presidente federale Luigi Mazzone, il quale ha tracciato un bilancio dell’attività svolta dalla Federscherma nell’ultimo anno e ha illustrato le linee guida per il futuro.🔗 Leggi su Sportface.it

