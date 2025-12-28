La zampata di Fabbian non basta | al Dall’Ara finisce 1-1
Nel match del Dall’Ara, Fabbian apre le marcature con un preciso tocco su assist di Zortea, ma il Sassuolo trova il pareggio grazie a un’azione che sfrutta un errore di Ravaglia. La partita si conclude con un risultato di 1-1, evidenziando l’equilibrio tra le due squadre e l’importanza di ogni dettaglio in campo.
Il trequartista veneto la sblocca capitalizzando l’ottimo assist di Zortea, ma il difensore bosniaco sfrutta l’incertezza di Ravaglia per regalare al Sassuolo un preziosissimo pareggio. Un punto, dunque, che consente alla band di Vincenzo Italiano di salire a quota 26, restando però una lunghezza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
