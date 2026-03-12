Allarme a Milano i reati dei minori sono aumentati anche del 455% | Girare armati è un obbligo

A Milano nei primi sei mesi del 2025 sono stati denunciati o arrestati quasi 300 minori per rapina, 129 per lesioni personali, 33 per risse e 95 per porto abusivo di armi. I dati segnalano un incremento dei reati compiuti da giovani, con un aumento complessivo del 455% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La situazione ha portato a un allarme sulla sicurezza in città.

Il rapporto shock di Save the Children: a Milano quasi 300 minori fermati per rapina in sei mesi, mentre il porto d'armi tra i giovanissimi segna un picco mai visto prima Nei primi sei mesi del 2025 a Milano sono stati denunciati o arrestati quasi 300 minori per rapina, 129 per lesioni personali, 33 per risse e 95 per porto abusivo di armi. è questa la fotografia scattata dal polo ricerca di Save the children (con il sostegno della Fondazione Iris ceramica group Ets) nel rapporto '(Dis)armati Un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà'. Dati che spaventano, anche se paragonati a quelli più alti del 2024 (571 per rapina, 267 per lesioni, 56 per risse).

I reati in città sono in calo dell’8%. Ma è allarme per minori e coltelli. Boom dei sequestri di stupefacentiI numeri complessivi della criminalità all’ombra della Madonnina sono in calo rispetto al 2024, a conferma di un trend ormai consolidato negli anni.

I reati dei giovanissimi. Il questore: "Dal 2019 sono aumentati del 50%. I genitori siano attenti"Uno scenario che peggiora di anno in anno, e che registra purtroppo un aumento sostanziale dei reati commessi dai giovani nella nostra provincia.

