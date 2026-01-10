Roma-Sassuolo 2-0 decidono Konè e Soulè

Nella partita valida per la ventesima giornata di Serie A, la Roma ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Sassuolo. I gol di Konè e Soulè nel secondo tempo hanno consentito ai giallorossi di conquistare i tre punti, confermando un buon rendimento nel turno di campionato. La gara si è svolta con equilibrio nel primo tempo, con un miglioramento significativo della Roma nella ripresa.

AGI - La Roma piega un ottimo Sassuolo, nel match valido per la ventesima giornata di Serie A. 2-0 per i giallorossi, che si prendono i tre punti con un secondo tempo di ottimo livello. La squadra di Gasperini riesce a sbrigliare la matassa al 77' con Manu Koné e a prendere il largo con Soulé al 79'. Secondo successo consecutivo per la Roma, che sale virtualmente al terzo posto in classifica con 39 punti superando il Napoli, quarto a 38 con due partite in più da giocare. Secondo KO consecutivo per il Sassuolo, che resta fermo in dodicesima piazza con 23 punti.

