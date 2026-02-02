Roma a Udine scelte fatte | Pellegrini-Soulé dietro Malen

Roma si prepara per la trasferta di questa sera contro l’Udinese. Mourinho ha deciso di schierare la formazione titolare, con Pellegrini e Soulé a supporto di Malen in attacco. Gasperini, invece, ha sciolto le riserve all’ultimo minuto, puntando sulla stessa squadra che aveva in mente fin dall’inizio. La partita si gioca in un clima teso, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali in classifica.

Gasperini scioglie le riserve a ridosso del fischio d’inizio: contro l’Udinese, nel posticipo serale, i giallorossi si presentano con l’undici tipo dopo le rotazioni europee. In palio punti pesanti nella corsa Champions. Al Bluenergy Stadium si gioca alle 20:45. La Roma sceglie continuità e solidità. Davanti a Svilar linea a tre con Mancini, Ndicka e Hermoso. In mezzo al campo, complici alcune assenze, spazio alla coppia Cristante–El Aynaoui, con Celik e Wesley larghi sulle corsie. Sulla trequarti agiscono Pellegrini e Soulé, alle spalle di Malen, riferimento offensivo unico. L’Udinese risponde con un assetto equilibrato e orientato alla fisicità, cercando punti utili per blindare la zona centrale della classifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Torino Roma si prepara a una sfida di grande interesse, con Gasperini che punta sulla fantasia di Soulé e Dybala alle spalle di Malen.

La Roma si prepara per la partita di domenica alle 18:00 contro il Torino, valida per la 21ª giornata di Serie A.

FORMAZIONE UFFICIALE DELLA ROMA Soulé prima punta asse Pisilli-Pellegrini Gollini titolare. Torna El Aynaoui ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante (C), Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Soulé. LI - facebook.com facebook