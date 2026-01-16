Roma-Torino Malen subito in gruppo | Pellegrini ok

La Roma si prepara per la partita di domenica alle 18:00 contro il Torino, valida per la 21ª giornata di Serie A. Dopo l’allenamento odierno, Malen si è unito al gruppo, mentre Pellegrini ha superato i controlli medici ed è in condizione. La squadra lavora con attenzione per affrontare al meglio la sfida in programma allo Stadio Olimpico.

La Roma continua la preparazione in vista della sfida di domenica alle 18:00 contro il Torino, valida per la 21ª giornata di Serie A. Dal campo arrivano indicazioni chiare. Lorenzo Pellegrini è regolarmente in gruppo anche oggi e aumenta le opzioni per Gian Piero Gasperini. Ancora a parte invece Evan Ferguson, che prosegue il recupero dopo il trauma contusivo alla schiena accusato contro il Sassuolo. Da segnalare il primo allenamento in giallorosso di Donyell Malen, subito inserito nel lavoro con la squadra. Probabili formazioni. Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Tameze, Gineitis, Vlasic, Aboukhal; Zapata, Adams. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

