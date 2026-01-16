Roma-Torino Malen subito in gruppo | Pellegrini ok
La Roma si prepara per la partita di domenica alle 18:00 contro il Torino, valida per la 21ª giornata di Serie A. Dopo l’allenamento odierno, Malen si è unito al gruppo, mentre Pellegrini ha superato i controlli medici ed è in condizione. La squadra lavora con attenzione per affrontare al meglio la sfida in programma allo Stadio Olimpico.
La Roma continua la preparazione in vista della sfida di domenica alle 18:00 contro il Torino, valida per la 21ª giornata di Serie A. Dal campo arrivano indicazioni chiare. Lorenzo Pellegrini è regolarmente in gruppo anche oggi e aumenta le opzioni per Gian Piero Gasperini. Ancora a parte invece Evan Ferguson, che prosegue il recupero dopo il trauma contusivo alla schiena accusato contro il Sassuolo. Da segnalare il primo allenamento in giallorosso di Donyell Malen, subito inserito nel lavoro con la squadra. Probabili formazioni. Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Tameze, Gineitis, Vlasic, Aboukhal; Zapata, Adams. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Roma, Pellegrini rientra in gruppo: Torino nel mirino
Leggi anche: Roma, di nuovo il Torino all’orizzonte: Vaz in gruppo, rientra Pellegrini
Roma, le prime immagini dell'arrivo di Malen a Ciampino; Robinio Vaz e Malen, perché la Roma potrà utilizzarli subito in campionato ma non in Europa: cosa dice il regolamento; Robinio Vaz e Malen, subito in campionato ma per l'Europa Gasp dovrà aspettare; Robinio Vaz e Malen, subito in campionato ma per l’Europa Gasp dovrà aspettare.
UFFICIALE - Roma, Malen è giallorosso: ruolo, quotazione e FVM al Fantacalcio - Pochi minuti fa la Roma ha ufficializzato l'ingaggio di Donyell Malen, attaccante classe '99 che arriva in prestito dall'Aston Villa. fantacalcio.it
Roma, Malen subito titolare contro il Torino. Rientra Pellegrini, Ferguson ai box - Gasperini può sorridere in vista della rivincita al Torino di domenica. msn.com
Roma, a Torino con Malen titolare: le ultime da Trigoria - Smaltita la delusione per la sconfitta in Coppa Italia per la Roma si avvicina la seconda sfida consecutiva col Torino in pochi giorni. fantacalcio.it
#IlMiglioreVG - Arena è il man of the match di Roma-Torino 2-3 #ASRoma #Arena #RomaTorino #vocegiallorossa - facebook.com facebook
Le pagelle di Roma-Torino 2-3 @AleCarducci #ASRoma #RomaTorino x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.