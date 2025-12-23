La Roma ha presentato ufficialmente al Comune il progetto per il nuovo stadio

La Roma ha presentato formalmente al Comune di Roma il progetto di fattibilità tecnico-economica per il nuovo stadio a Pietralata. La consegna del documento, avvenuta martedì 23 dicembre, rappresenta un passo importante nel percorso di realizzazione dell’impianto, che mira a migliorare l’offerta sportiva e urbanistica della zona. La proposta sarà ora valutata dalle autorità comunali prima di eventuali ulteriori step.

Passi in avanti importanti verso la realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Nel tardo pomeriggio di martedì 23 dicembre, la società giallorossa ha inviato al sindaco Roberto Gualtieri e all'assessore Maurizio Veloccia il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo impianto.

