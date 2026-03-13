Quattro giovani lupi grigi arrivano al Bioparco

Quattro giovani esemplari di lupo grigio eurasiatico sono stati trasferiti al Bioparco di Roma. Sono stati accolti nell’area di circa mille metri quadrati, che è stata recentemente riqualificata. L’arrivo dei lupi è avvenuto in una giornata di questa settimana. La struttura ha preparato un nuovo spazio per ospitare gli animali e garantire loro un ambiente più adeguato.

Cosa: L’accoglienza di quattro esemplari di lupo grigio eurasiatico ( Canis lupus lupus ). Dove e Quando: Presso il Bioparco di Roma, nell’area di circa mille metri quadrati recentemente riqualificata. Perché: Un’operazione di conservazione e ricerca nell’ambito dei programmi europei EAZA per la tutela delle specie minacciate. L’emozione della natura selvaggia torna a farsi sentire nel cuore di Villa Borghese. Il Bioparco di Roma ha recentemente dato il benvenuto a quattro nuovi ospiti d’eccezione: si tratta di quattro giovani esemplari di lupo grigio eurasiatico, due maschi e due femmine appartenenti alla stessa cucciolata, provenienti dallo Zoo di Berna. 🔗 Leggi su Ezrome.it

