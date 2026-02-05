Al Bioparco di Roma si svolge il Darwin Day, una giornata dedicata a Charles Darwin. In programma ci sono visite guidate, laboratori interattivi e attività sull’evoluzione. L’evento si unisce anche a una promozione speciale per il Carnevale, attirando famiglie e appassionati. La giornata punta a far conoscere meglio la teoria dell’evoluzione e a coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Cosa: Una giornata dedicata a Charles Darwin con visite guidate, laboratori interattivi e attività sull’evoluzione, unita a una promozione speciale per il Carnevale. Dove e Quando: Presso il Bioparco di Roma, domenica 15 febbraio 2026. La promozione per i bambini in maschera è valida dal 12 al 17 febbraio. Perché: Per scoprire i segreti della selezione naturale e della biodiversità in modo divertente, approfittando di sconti dedicati alle famiglie e alle scuole. La scienza e il divertimento si incontrano tra i viali di Villa Borghese. In occasione del Darwin Day, la ricorrenza internazionale che celebra la nascita del celebre naturalista britannico Charles Darwin, il Bioparco di Roma ha organizzato una domenica speciale dedicata alla comprensione dei meccanismi che regolano la vita sulla Terra. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Evoluzione e maschere: il Darwin Day al Bioparco di Roma

Approfondimenti su Darwin Day

Città-della-Scienza Un fine settimana dedicato all’evoluzione anima gli spazi di Città della Scienza.

Domenica 8 febbraio il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo apre le sue porte per celebrare il Darwin Day.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Darwin Day

Argomenti discussi: Colore, musica e maschere. In mostra l’evoluzione della società; Inverno al Parco: anche a febbraio tanti appuntamenti tra natura, scienza e tradizione; La bauta, maschera veneziana tra trasgressione, libertà e… tutela della privacy; Le maschere Tascone e Pampalughino protagoniste del Carnevale Vhoese.

Colore, musica e maschere. In mostra l’evoluzione della societàNelle opere d’arte la scelta della tavolozza non è casuale: diventa lo specchio dello stato d’animo. Il pezzo forte della rassegna, offerto dagli Uffizi, è un Arlecchino al femminile, opera che risale ... msn.com

Expo 2025: a Osaka il gemellaggio Sardegna-Giappone basato su maschere, carnevale e prodotti enogastronomici. L'assessore Meloni: Così portiamo saperi e sapori della nostra ...Osaka, 24 giugno 2025 - Giappone e Sardegna unite dalle tradizioni e dalle maschere. Nella terza giornata della Settimana della Sardegna all'Expo universale di Osaka 2025 il gemellaggio fra la nazione ... regione.sardegna.it