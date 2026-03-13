La quinta edizione del Roma Film Music Festival si svolge quest’anno nella capitale, concentrandosi sulle colonne sonore dei film. La manifestazione internazionale riunisce compositori, musicisti e appassionati, offrendo un’occasione per ascoltare le musiche che accompagnano le pellicole. Durante l’evento vengono presentate nuove composizioni e si tengono concerti dedicati alle colonne sonore più celebri. La manifestazione si svolge nel centro di Roma.

Cosa: Quinta edizione del Roma Film Music Festival, manifestazione internazionale dedicata alle colonne sonore.. Dove e Quando: A Roma dal 16 al 22 marzo 2026 presso l’Auditorium Conciliazione, Forum Theatre e Forum Studios.. Perché: Un programma unico che spazia dal centenario di Piero Umiliani all’anteprima nazionale del cine-concerto di Star Wars: Il ritorno dello Jedi.. La magia del cinema non sarebbe la stessa senza il potere evocativo delle note che accompagnano le immagini. Il Roma Film Music Festival torna per la sua quinta edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi dedicati all’universo delle colonne sonore. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Roma Film Music Festival 2026: le colonne sonore tornano protagoniste

Articoli correlati

Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonoreRoma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video...

The Music of Ennio Morricone, a Mestre le colonne sonore più iconiche del cinemaLe indimenticabili melodie di Ennio Morricone, eseguite dall’orchestra Lords of the Sound, vanno in scena a Mestre in una spettacolare cornice visiva...

Stazione Termini

Contenuti e approfondimenti su Roma Film Music

Temi più discussi: Roma Film Music Festival, la quinta edizione con Il ritorno dello Jedi, Calibro 35, e l'omaggio a Piero Umiliani; Roma film music festival: per la prima volta in Italia Randy Kerber, il pianista di Harry Potter; Roma Film Music Festival omaggia Piero Umiliani; ROMA FILM MUSIC FESTIVAL: LA V EDIZIONE DAL 16 AL 22 MARZO.

Al via la 5a edizione del Roma Film Music FestivalDal 16 al 22 marzo all’Auditorium della Conciliazione e al Forum Theatre la 5a edizione del Roma Film Music Festival. Dedicato a Piero Umiliani, autore di oltre 150 colonne sonore (tra cui I soliti i ... ilsole24ore.com

Roma Film Music Festival omaggia Piero UmilianiDal 16 al 22 marzo torna il Roma Film Music Festival. Tra gli ospiti Randy Kerber e il gran finale con la sonorizzazione live di Star Wars ... sentieriselvaggi.it

Alza la Musica!”: Parte la quinta edizione del ROMA FILM MUSIC FESTIVAL “Alza la musica!”. È con questa esortazione di Marco Patrignani, rivolta alla regia audio, che si conclude la conferenza stampa di presentazione presso i Forum Studios della V° Edizio - facebook.com facebook