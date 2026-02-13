Roma al setacio | arresti denunce e sequestri tra Termini Montesacro Tor Bella Monaca e Quadraro

Roma, 13 febbraio 2026 – La polizia ha arrestato e denunciato diverse persone a causa di attività illecite nelle zone di Termini, Montesacro, Tor Bella Monaca e Quadraro. Gli agenti hanno condotto controlli approfonditi, sequestrando sostanze stupefacenti e oggetti sospetti. Durante le operazioni, sono stati effettuati numerosi controlli a persone e veicoli, per contrastare la diffusione dei reati predatori. Gli interventi rientrano in una strategia più ampia per rendere più sicure le aree più a rischio della città.

Roma, 13 febbraio 2026 – Un'ampia serie di servizi straordinari di controllo del territorio ha impegnato in queste ore diverse articolazioni dell'Arma nella Capitale, con interventi mirati nelle aree considerate più esposte a microcriminalità e reati predatori. Il bilancio complessivo, tra le operazioni descritte, comprende arresti, denunce, sequestri di droga e interventi su furti e violazioni di misure restrittive, oltre a controlli su centinaia di persone e veicoli. I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno svolto un servizio straordinario nelle zone della Stazione Termini, di Piazza Vittorio Emanuele II e nel rione Esquilino.