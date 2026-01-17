Roma | ancora controlli in zona Termini-Esquilino 2 arresti e 4 denunce
A Roma, i Carabinieri continuano a intensificare i controlli nelle zone di Termini e Esquilino, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. Recentemente, sono stati effettuati interventi che hanno portato all’arresto di due persone e alla denuncia di quattro altre. L’attività prosegue con l’intento di mantenere ordine e vigilanza nelle aree di maggiore afflusso, contribuendo a tutelare cittadini e visitatori.
Proseguono in modo incessante i controlli a Termini e nelle aree circostanti allo scalo ferroviario, condotti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. L’operazione, che ha avuto luogo nella serata di ieri tra Piazza dei Cinquecento e Piazza Vittorio Emanuele II, ha visto nuovamente l’impiego di assetti specializzati messi a disposizione dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Tra questi, gli uomini del primo reggimento Carabinieri paracadutisti “Tuscania”, hanno avuto un ruolo cruciale nel rafforzare la presenza dello Stato in zone ad alta frequentazione. L’intervento ha avuto come obiettivo il contrasto alla microcriminalità e alle irregolarità amministrative e igienico-sanitarie, in conformità con le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, condivise durante le riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
