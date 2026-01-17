A Roma, i Carabinieri continuano a intensificare i controlli nelle zone di Termini e Esquilino, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. Recentemente, sono stati effettuati interventi che hanno portato all’arresto di due persone e alla denuncia di quattro altre. L’attività prosegue con l’intento di mantenere ordine e vigilanza nelle aree di maggiore afflusso, contribuendo a tutelare cittadini e visitatori.

Proseguono in modo incessante i controlli a Termini e nelle aree circostanti allo scalo ferroviario, condotti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. L’operazione, che ha avuto luogo nella serata di ieri tra Piazza dei Cinquecento e Piazza Vittorio Emanuele II, ha visto nuovamente l’impiego di assetti specializzati messi a disposizione dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Tra questi, gli uomini del primo reggimento Carabinieri paracadutisti “Tuscania”, hanno avuto un ruolo cruciale nel rafforzare la presenza dello Stato in zone ad alta frequentazione. L’intervento ha avuto come obiettivo il contrasto alla microcriminalità e alle irregolarità amministrative e igienico-sanitarie, in conformità con le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, condivise durante le riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: ancora controlli in zona Termini-Esquilino, 2 arresti e 4 denunce

Leggi anche: Roma, controlli in zona stazione Termini: 4 arresti e 6 denunce

Leggi anche: Roma: controlli in zona Colle Oppio e Termini, 3 arresti e 2 denunce

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Roma, maxi controllo dei carabinieri contro il degrado in zona stazione Termini; Il caso Termini torna in prefettura, vertice sicurezza per una nuova stretta nella 'zona rossa'; Due aggressioni in mezz'ora nei pressi della Stazione Termini: una vittima è in prognosi riservata; Elicottero sorvola la stazione Termini, controlli straordinari dopo le aggressioni.

Roma, Termini sotto controllo e raffica di interventi: arresti, denunce e locali chiusi - Proseguono i controlli alla stazione Termini e nelle zone adiacenti allo scalo ferroviario, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. iltempo.it