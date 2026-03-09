Roma corre tra i Fori | 5 km 15 euro e cani al Circo Massimo

Roma si prepara a ospitare il 21 marzo 2026 l'Acea Water Fun Run – Saturday 5k, una corsa che coinvolge migliaia di persone e si svolge lungo un percorso di cinque chilometri tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo. La partecipazione richiede un costo di 15 euro, e l'evento permette anche di portare i cani al seguito, coinvolgendo diversi quartieri della città.

Il 21 marzo 2026, la città di Roma si prepara a ospitare l’Acea Water Fun Run – Saturday 5k, un evento sportivo che vedrà migliaia di partecipanti percorrere cinque chilometri dal cuore antico della capitale fino al Circo Massimo. Questa corsa non è una semplice gara, ma un momento di aggregazione sociale che precede direttamente la grande maratona cittadina. Per partecipare, i cittadini dovranno pagare un contributo di 15 euro, cifra che include una maglia tecnica e una medaglia da tenere come ricordo dell’evento. L’iniziativa trasforma le strade romane in uno spazio condiviso dove runner professionisti, famiglie e anche animali domestici condividono lo stesso percorso iconico tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

