Venerdì 13 marzo 2026, Rocco Speranza, tenore napoletano, è stato ospite del programma L’Approfondimento condotto da Antonio Nesci su Fast News Platform. Durante la trasmissione, ha parlato della volontà di portare Napoli e la Calabria nel mondo attraverso la musica. Speranza ha discusso delle sue iniziative e del suo impegno nel promuovere i territori attraverso il canto.

Venerdì 13 marzo 2026, il celebre tenore napoletano Rocco Speranza è stato ospite del programma L’Approfondimento, condotto da Antonio Nesci su Fast News Platform. L’intervista in diretta ha visto collegamenti internazionali, con contributi da Germania, Argentina, Canada e Stati Uniti d’America. Ospiti fissi collegati, Liliana Di Masi dall’Argentina e Attilio Carbone dagli Stati Uniti, che hanno partecipato alla conversazione, arricchendo il dibattito con testimonianze sul legame della musica italiana con le comunità italiane nel mondo. Speranza, orgoglioso delle sue origini napoletane e calabresi, ha raccontato la sua carriera e il legame con le tradizioni artistiche delle sue terre. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Rocco Speranza ospite su Fast News Platform: “Portare Napoli e la Calabria nel mondo con la musica”

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Argomenti discussi: Il calendario degli ospiti dell’Approfondimento su Fast News Platform (fino al 10 luglio 2026); Il calendario degli ospiti dell’Approfondimento su Fast News Platform fino al 10 luglio 2026.