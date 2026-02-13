Manganaro ospite su Fast News Platform parla del cinema che racconta la vita reale

Davide Manganaro ha partecipato a Fast News Platform per parlare di come il cinema rifletta la vita di tutti i giorni. Ha spiegato che molti film si basano su storie vere e che questo rende le pellicole più vicine agli spettatori. Durante la trasmissione, ha portato esempi concreti di produzioni che hanno tratto ispirazione da eventi reali, come le vicende di persone comuni. La sua intervista si è svolta nel corso di una puntata condotta da Antonio Nesci, trasmessa in diretta.

"Il cinema racconta la vita reale", ha dichiarato Davide Manganaro durante la puntata di L'Approfondimento su Fast News Platform, in diretta con la conduzione di Antonio Nesci. La trasmissione è stata trasmessa su YouTube, Facebook Live, Italo Canadesi, Próxima Parada Barcelona, e andrà in differita su Telitalia, Piana TV, Local TV, Radio Onda Verde e WGBB Radio Long Island, New York, all'interno del programma Melodie Italiane di Attilio Carbone. L'incontro ha avuto una portata internazionale, con collegamenti dall'Argentina con la professoressa Liliana Di Masi, da New York con Attilio Carbone.