Rocco Papaleo incontra al cinema il pubblico per l’uscita del suo nuovo film Il bene comune

Rocco Papaleo e Andrea Fuorto saranno al cinema mercoledì 18 marzo alle 20 per presentare il loro nuovo film, “Il bene comune”. L’evento è rivolto al pubblico abruzzese, che potrà incontrarli e assistere alla proiezione. La serata prevede anche un momento di confronto tra gli attori e gli spettatori, offrendo l’opportunità di scoprire dettagli sulla produzione cinematografica.

Rocco Papaleo e Andrea Fuorto saranno in sala per presentare al pubblico abruzzese il loro nuovo film “Il bene comune” mercoledì 18 maro, alle ore 20.45, al Multiplex Arca di Spoltore. Anche questo nuovo lungometraggio è ambientato in Lucania e, accanto a Papaleo, troviamo Claudia Pandolfi, Tereza Saponangelo, Vanessa Scalera, Livia Ferri, Rosanna Sparapano e il giovane attore abruzzese Andrea Fuorto, che abbiamo già visto recitare in L'arminuta, Patagonia e Ammazzare stanca. La serata sarà presentata dal critico cinematografico Francesco Di Brigida. Soggetto e sceneggiatura sono di Valter Lupo e Rocco Papaleo. Prodotto da Roberto Sessa per Picomedia, prodotto da Carlo Pontesilli, Rocco Papaleo, Ludovico Cantisani per Less is more produzioni, prodotto da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per Piperfilm. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

