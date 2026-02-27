Fabio De Luigi e Virginia Raffaele al Movieland Goldoni di Ancona per presentare Un bel giorno

Giovedì 12 marzo alle 20:00, al Movieland Goldoni di Ancona, saranno presenti in sala Fabio De Luigi e Virginia Raffaele per presentare il film “Un bel giorno”. I due attori e comici italiani si riuniranno in occasione di questa anteprima, invitando il pubblico a partecipare all’evento. L’appuntamento è fissato per la serata, con la presenza degli artisti al cinema della città.

Ancona si prepara ad accogliere due tra i volti più amati del cinema e dello spettacolo italiano. Fabio De Luigi e Virginia Raffaele saranno infatti presenti in sala al Movieland Goldoni giovedì 12 marzo alle ore 20:00, per incontrare il pubblico in occasione della presentazione del film “Un bel. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Sanremo 2026, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi al cinema con ‘Un bel giorno’(Adnkronos) – Virginia Raffaele e Fabio De Luigi saranno ospiti stasera, giovedì 26 febbraio, sul palco del Festival di Sanremo 2026 per presentare...

Un Bel Giorno, il film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele"Sono felice di accompagnare con la manina Fabio per la prima volta al Festival" così Virginia Raffaele durante la conferenza stampa di presentazione...

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Anteprima UN BEL GIORNO | Introducono il film il regista e protagonista Fabio De Luigi e l'attrice Virginia Raffaele; Sanremo 2026, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi ospiti: chi è la coppia di 'Un bel giorno'; Un Bel Giorno, il film con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele; Fabio De Luigi - In carne e ossa Tour | Date, Biglietti.

Un Bel Giorno, trama e cast del film con Fabio De Luigi e Virginia RaffaeleOspiti della 76ª edizione del Festival, Fabio De Luigi e Virginia Raffaele hanno trasformato il Teatro Ariston in un piccolo set comico. Durante la gag si sono improvvisati polistrumentisti, ... tg24.sky.it

Sanremo 2026, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi al cinema con 'Un bel giorno'Virginia Raffaele e Fabio De Luigi saranno ospiti stasera, giovedì 26 febbraio, sul palco del Festival di Sanremo 2026 per presentare 'Un bel giorno', una commedia romantica e familiare, dal 5 marzo ... adnkronos.com

Un Aggettivo per....Virginia Raffaele - facebook.com facebook

In questo Sanremo «conservativo», per citare Virginia Raffaele, la puntata numero 3 «conserva» un po’ troppi flop rispetto alla precedente, a partire da Irina Shayk x.com