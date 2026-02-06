Allarme esche avvelenate morti tre cani Si raccomanda la massima prudenza

La paura si diffonde tra i proprietari di animali nel comune di Cusercoli. Dopo il ritrovamento di esche avvelenate in via Pisacane, sono morti tre cani. Le autorità raccomandano la massima prudenza e invitano i cittadini a stare attenti mentre passeggiano con i loro animali. La zona è stata subito messa sotto controllo, ma ancora non si conoscono i responsabili.

Scatta l'allarme nel territorio comunale dopo il ritrovamento di esche avvelenate in via Pisacane, nella frazione di Cusercoli. A renderlo noto è stata l'amministrazione comunale attraverso un avviso pubblico rivolto alla cittadinanza. "Purtroppo, a seguito dell'ingestione di tali esche, sono già.

