Transizione digitale | il Comune adotta una piattaforma con intelligenza artificiale

Il Comune di Genova ha implementato una piattaforma di process automation potenziata con intelligenza artificiale, messa a disposizione da Appian. Questa soluzione mira a favorire la digitalizzazione e migliorare l’efficienza dei processi amministrativi, contribuendo a una gestione più moderna e trasparente dei servizi pubblici. L'adozione di questa tecnologia rappresenta un passo importante verso la transizione digitale della pubblica amministrazione.

Una piattaforma di process automation potenziata con l'intelligenza artificiale: è una tecnologia messa a disposizione da Appian il nuovo strumento adottato dal Comune di Genova per la digitalizzazione e modernizzazione dei processi. L'obiettivo è superare le inefficienze legate a procedure.

