Oltre 73mila euro al Comune di Carmiano per la transizione digitale dell’Ente

Il Comune di Carmiano ha ricevuto un finanziamento di 73.403 euro dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nell’ambito del bando “Risorse in Comune”. La somma è destinata a sostenere la transizione digitale e l’innovazione dei servizi amministrativi, favorendo un processo di modernizzazione dell’Ente e migliorando l’efficienza delle attività pubbliche.

CARMIANO - Il Comune di Carmiano ottiene un finanziamento pari a 73.403 euro dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito del bando "Risorse in Comune", finalizzato a sostenere il processo di organizzazione amministrativa e di transizione digitale dell'Ente.

