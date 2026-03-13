Roca Vecchia centinaia di firme contro la gestione ai privati e il comitato diffida il Comune

A Melendugno, centinaia di persone hanno firmato un documento di protesta contro la gestione dell’area archeologica di Roca Vecchia e della Grotta della Poesia. La petizione è partita in poche ore e si oppone all’accordo di partenariato trentennale tra pubblico e privato, approvato dall’amministrazione comunale con una delibera di consiglio datata 18 dicembre. Il comitato ha inoltre diffidato formalmente il Comune.

L’atto conteso riguarda, come specificato, l'accordo di partenariato speciale pubblico-privato per la gestione dell'area archeologica di Roca Vecchia e delle Grotte della Poesia per i prossimi 30 anni. Il comitato promotore ha sollevato forti dubbi sull'opportunità di affidare a un’impresa privata la gestione di uno dei beni più preziosi del territorio. Secondo i promotori, infatti, l’operazione si configurerebbe come un trasferimento di una gestione altamente redditizia dal settore pubblico a quello privato. Per questo, è stata annunciata una segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione per sottoporre al vaglio dell'autorità le criticità riscontrate in danno della comunità. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati Leggi anche: Crolla masso su strada Filante, diffida del Comune ai privati responsabili Abbattuta l’ex scuola, ora il Comitato civico diffida il Comune per salvare i cipressiNARDÒ – L'ormai ex scuola media di via XX Settembre a Nardò non esiste più: abbattuta, come da programma dell’amministrazione comunale, a colpi di... Una selezione di notizie su Roca Vecchia Roca Vecchia: centinaia di firme in poche ore per il referendum contro la privatizzazione Il Comitato diffida il ComuneMELENDUGNO - Stop alla gestione privata degli accessi al mare: la battaglia di Roca bene comune è solo all’inizio . In poche ore, centinaia di cittadini ... corrieresalentino.it Roca Vecchia, centinaia di firme contro la gestione ai privati e il comitato diffida il ComuneNumerose adesioni in poche ore per chiedere il referendum abrogativo della delibera di dicembre scorso sulla gestione dell’area. I promotori agli amministratori: Sospendere l’accordo con i privati fi ... lecceprima.it