Abbattuta l’ex scuola ora il Comitato civico diffida il Comune per salvare i cipressi

Da lecceprima.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex scuola di via XX Settembre a Nardò è stata completamente demolita. Le ruspe hanno portato via le mura, lasciando il posto a un’area parcheggio di 250 posti, previsto dall’amministrazione comunale per la ZTL del centro storico. Intanto, il Comitato civico ha diffidato il Comune, chiedendo di salvare i cipressi rimasti sul sito. La discussione tra cittadini e amministratori sulla scelta di abbattere la scuola continua a alimentare polemiche.

NARDÒ – L'ormai ex scuola media di via XX Settembre a Nardò non esiste più: abbattuta, come da programma dell’amministrazione comunale, a colpi di ruspe e caterpillar per far posto, a stretto giro, a un’area parcheggio da 250 posti a servizio della ztl del vicino centro storico e dopo il.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Approfondimenti su Nardò Scuola

Alunni trasferiti dopo Natale e vecchia scuola da abbattere. Diffida del comitato civico

Dopo le festività natalizie, gli alunni e i docenti dovranno trasferirsi nelle nuove aule situate nella periferia di Nardò, costruite con i fondi del PNRR.

Il Comitato Civico Me 3S risponde alla querela del Comune: “Agiamo per dovere civico, non per diffamare”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Nardò Scuola

Argomenti discussi: Vicenza: abbattuta quasi metà del bosco ex Lanerossi…; Nuovo asilo nido di Centocroci . Darà ospitalità a sessanta bambini.

abbattuta l ex scuolaAbbattuta l’ex scuola, ora il Comitato civico diffida il Comune per salvare i cipressiNel corso della settimana ruspe e caterpillar hanno demolito l’edifico di via XX Settembre dopo il trasferimento nella nuova sede di piazza Pastore. Ora la battaglia riguarda la salvaguardia dei 53 al ... lecceprima.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.