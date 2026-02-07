Abbattuta l’ex scuola ora il Comitato civico diffida il Comune per salvare i cipressi

L’ex scuola di via XX Settembre a Nardò è stata completamente demolita. Le ruspe hanno portato via le mura, lasciando il posto a un’area parcheggio di 250 posti, previsto dall’amministrazione comunale per la ZTL del centro storico. Intanto, il Comitato civico ha diffidato il Comune, chiedendo di salvare i cipressi rimasti sul sito. La discussione tra cittadini e amministratori sulla scelta di abbattere la scuola continua a alimentare polemiche.

NARDÒ – L'ormai ex scuola media di via XX Settembre a Nardò non esiste più: abbattuta, come da programma dell’amministrazione comunale, a colpi di ruspe e caterpillar per far posto, a stretto giro, a un’area parcheggio da 250 posti a servizio della ztl del vicino centro storico e dopo il.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Nardò Scuola Alunni trasferiti dopo Natale e vecchia scuola da abbattere. Diffida del comitato civico Dopo le festività natalizie, gli alunni e i docenti dovranno trasferirsi nelle nuove aule situate nella periferia di Nardò, costruite con i fondi del PNRR. Il Comitato Civico Me 3S risponde alla querela del Comune: “Agiamo per dovere civico, non per diffamare” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Nardò Scuola Argomenti discussi: Vicenza: abbattuta quasi metà del bosco ex Lanerossi…; Nuovo asilo nido di Centocroci . Darà ospitalità a sessanta bambini. Abbattuta l’ex scuola, ora il Comitato civico diffida il Comune per salvare i cipressiNel corso della settimana ruspe e caterpillar hanno demolito l’edifico di via XX Settembre dopo il trasferimento nella nuova sede di piazza Pastore. Ora la battaglia riguarda la salvaguardia dei 53 al ... lecceprima.it Gerry Scotti è un noto milanista di scuola Berlusconi. Ah, che anni! Altro che politicamente corretto Ma la recente bufera made in Corona che si è abbattuta sul conduttore ha portato anche un duro e puro come lui a frenarsi... Non preoccuparti Gerry, per noi s facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.