Roberta Bruzzone il commento su Milo Infante dopo il caso a Ore14 | Purtroppo per lui…

Nella puntata di Ore 14 trasmessa il 13 marzo, Milo Infante ha ripercorso il caso di Garlasco, una vicenda che continua a essere al centro dell’attenzione. Roberta Bruzzone ha commentato la situazione, affermando: “Purtroppo per lui…” Il servizio ha approfondito alcuni aspetti della vicenda giudiziaria e mediatica legata a questa storia.

Nella puntata di Ore 14 andata in onda il 13 marzo, Milo Infante è tornato a occuparsi del caso di Garlasco, una vicenda che continua a suscitare discussioni anche a distanza di anni. Al centro del dibattito, ancora una volta, sono finite le famose cartelle trovate sul computer di Alberto Stasi e il loro contenuto, per lungo tempo descritto come particolarmente scioccante. Il conduttore ha spiegato che per anni si è parlato di fotografie, video e file definiti da molti “raccapriccianti”, ma spesso si è trattato di considerazioni basate più sul racconto di terzi che su una reale conoscenza diretta del materiale. Infante ha ricordato che le persone che hanno effettivamente visionato quei contenuti sono state pochissime e che, nel corso degli anni, si è creata una narrazione che ha contribuito ad alimentare polemiche e interpretazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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