Perché Roberta Bruzzone ha lasciato Ore 14 | Amicizia finita con Milo Infante

Roberta Bruzzone ha annunciato di aver lasciato Ore 14, il programma di Milo Infante. La criminologa ha spiegato di aver deciso di interrompere la collaborazione, mettendo fine a un’esperienza durata nel tempo. La sua decisione arriva dopo settimane di silenzio e senza molti dettagli, ma sembra che il motivo principale sia legato a un’amicizia che si sarebbe spezzata con il conduttore. Bruzzone ha confermato che la collaborazione si è conclusa, lasciando spazio a nuove sfide professionali.

Roberta Bruzzone ha finalmente rotto il silenzio sul suo addio a Ore 14, il programma di Milo Infante di cui è stata grande protagonista fino a poco tempo fa. Un addio arrivato improvvisamente, come un fulmine a ciel sereno. A quanto pare dietro questa scelta inaspettata ci sarebbe la fine di un rapporto importante, quello tra la nota criminologa e il giornalista e conduttore. Roberta Bruzzone ha lasciato Ore 14 dopo la lite con Milo Infante. Ospite del podcast Burn Out di Selvaggia Lucarelli, Roberta Bruzzone ha chiarito i motivi che l'hanno portata a dire addio a Ore 14, il programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Milo Infante, incentrato sulla cronaca e l'attualità.

Roberta Bruzzone ha spiegato per la prima volta perché ha deciso di lasciare il programma Ore 14 di Rai2.

