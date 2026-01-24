La Ferrari si prepara a una nuova stagione, affrontando le sfide del regolamento aggiornato con un approccio più sobrio e concentrato. Vasseur sottolinea il rafforzamento del team, che ora si presenta più compatto che mai. Dopo un anno caratterizzato da entusiasmo e difficoltà, la casa di Maranello adotta un atteggiamento di maggiore prudenza, puntando sulla stabilità e sulla collaborazione per affrontare le incognite future.

Parola d’ordine: basso profilo. Dopo l’overdose di entusiasmo di un anno fa, prologo di una stagione dannatamente infelice, la Ferrari ha scelto di inaugurare la nuova avventura evitando.smargiassate. All’interno del circuito di Fiorano ieri mattina c’era una rappresentanza di tifosi fedelissimi. Zero promesse, zero slogan, estrema sobrietà. Ci sta, visti i precedenti. Motore. Prima di raccontare qualcosa della macchina, un cenno al giallo power unit. Mercedes e Red Bull sono già sotto accusa: avrebbero trovato il modo di aggirare il regolamento, con un trucco sul rapporto di compressione. La Ferrari, la Honda e la Audi hanno chiesto chiaramenti alla Fia, che dovrebbe tutelare il rispetto delle norme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rossa tra rivoluzione e amarcord. Vasseur: "Team più unito che mai». Le incognite col nuovo regolamento

Pd, Schlein: ‘siamo competitivi, partito più unito che mai’Elena Schlein sottolinea la compattezza e la forza del Partito Democratico, evidenziando come, nonostante le previsioni di divisioni, il partito si sia dimostrato unito e competitivo, confermandosi come la principale forza di opposizione.

Italia e Germania “più vicine che mai”. Meloni e Merz siglano un nuovo patto tra Roma e BerlinoItalia e Germania rafforzano la loro collaborazione attraverso un nuovo accordo siglato tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La Ferrari verso la presentazione della SF-26: che monoposto sarà, tra rivoluzione e incertezze; America’s Cup, la rivoluzione parte da Napoli: spettacolo e innovazione nel cuore del Mediterraneo; Ferrari SF-26, Maranello svela la Rossa della rivoluzione; La Valtellina celebra Rosa Genoni nei luoghi delle Olimpiadi: arte e storia brindano con il progetto Golf and Wine.

Rossa tra rivoluzione e amarcord. Vasseur: Team più unito che mai». Le incognite col nuovo regolamentoLa SF-26 risponde ai requisiti tecnici cambiati e ripropone il cofano bianco come ai tempi di Lauda e Regazzoni. Attesa per la soluzione del caso power unit di Mercedes-Red Bull, Gualtieri: Altro sum ... sport.quotidiano.net

Ferrari SF-26, ecco la nuova rossa per la F1 2026: Leclerc e Hamilton tra speranze e incognitePresentata la nuova Ferrari nell’anno della rivoluzione tecnica della Formula 1: livrea rinnovata, nuovo sound del motore e una SF-26 affidata a Leclerc e Hamilton in una stagione chiave per Maranello ... firstonline.info

A Fiorano, sulla pista di casa, sotto la pioggia, si è vista la “prima” della Rossa. SF-26 è il suo nome, con abitacolo bianco. Una vettura simile a quelle degli anni ‘70. Forse la più bella in assoluto, dal punto di vista estetico. Il primo a scendere in pista è stato Le - facebook.com facebook

#Fiorentina, rivoluzione #Paratici: la decisione su #Vanoli e sulla rosa x.com