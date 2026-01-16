Prefettura si è svolta stamani la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Oggi in Prefettura ad Arezzo si è svolta la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Alla riunione hanno partecipato il Sindaco e i rappresentanti delle forze dell’ordine provinciali e comunali, con l’obiettivo di discutere le questioni legate alla sicurezza della città e alle strategie di intervento.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Si è svolta questa mattina in Prefettura la riunione del C omitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione del Sindaco di Arezzo e dei vertici provinciali e comunali delle forze dell'ordine. All'ordine del giorno la situazione della sicurezza urbana del centro storico della città di Arezzo e dei quartieri limitrofi. La riunione ha costituito, altresì, l'occasione per definire le linee di indirizzo per la programmazione dei controlli ordinari e straordinari del territorio provinciale da parte delle forze di polizia da porre in essere nel corso del nuovo anno, anche con il necessario coinvolgimento della Polizia Locale.

