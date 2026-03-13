Ritrovata Elena Rebeca Burcioiu in buone condizioni

Da ilsipontino.net 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elena Rebeca Burcioiu, 25 anni, scomparsa lo scorso 2 marzo da Foggia, è stata ritrovata a Firenze. La polizia di Stato l'ha trovata in buone condizioni di salute e ora si trova sotto il controllo delle autorità. La notizia è stata diffusa attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

FLASH NEWS: LA POLIZIA DI STATO RINTRACCIA A FIRENZE IN BUONE CONDIZIONI DI SALUTE ELENA REBECA BURCIOIU, 25ENNE SCOMPARSA LO SCORSO 2 MARZO DA FOGGIA. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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