Ritrovata Elena Rebeca Burcioiu in buone condizioni

Elena Rebeca Burcioiu, 25 anni, scomparsa lo scorso 2 marzo da Foggia, è stata ritrovata a Firenze. La polizia di Stato l'ha trovata in buone condizioni di salute e ora si trova sotto il controllo delle autorità. La notizia è stata diffusa attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

FLASH NEWS: LA POLIZIA DI STATO RINTRACCIA A FIRENZE IN BUONE CONDIZIONI DI SALUTE ELENA REBECA BURCIOIU, 25ENNE SCOMPARSA LO SCORSO 2 MARZO DA FOGGIA. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Ritrovata Elena Rebeca Burcioiu in buone condizioni Articoli correlati Foggia, continuano le ricerche per Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsaDa lunedì 2 marzo l'amica di Elena Rebeca Burcioiu è preoccupata per lei: non ne ha più notizie. Elena Rebeca Burcioiu scomparsa a Foggia, diffusa la foto e cosa sappiamoChi è Elena Rebeca Burcioiu Sono passati giorni dalla scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, la giovane di 21 anni di cui non si hanno più notizie dal 2... Tutto quello che riguarda Ritrovata Elena Rebeca Temi più discussi: Scomparsa di Elena Rebeca, si cerca anche nei pozzi e nei casolari; Si continua a cercare Elena Rebeca Burcioiu: ritrovato giubbotto bianco di pelliccia; Ragazza di 21 anni scomparsa da 5 giorni a Foggia: il cellulare ritrovato lungo la statale 16; Elena Rebeca Burcioiu scomparsa tra Foggia e San Severo da giorni, si teme il peggio: ricerche nei pozzi. Scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu: le ricerche si estendono anche in RomaniaFOGGIA – Proseguono senza sosta le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, 21enne di origine romena scomparsa il 2 marzo a Foggia. Le indagini, coordinate dalle autorità italiane, si sono estese anche alla ... giornaledipuglia.com Scomparsa di Elena Rebeca, si cerca anche nei pozzi e nei casolariContinuano le ricerche della 21enne Elena Rebeca, in Italia da 3 mesi, scomparsa del 2 marzo scorso. Utilizzati anche i cani molecolari. Le indagini concentrate su un cittadino straniero ... rainews.it Undici giorni di ricerche senza sosta da parte delle forze dell'ordine di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne romena di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, quando la sua amica e connazionale con cui era arrivata in Italia pochi mesi fa, - facebook.com facebook #Juorno ragazza #scomparsa a #Foggia da una settimana, timori per #ElenaRebecaBurciou,21 anni x.com