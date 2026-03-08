elena rebeca burcioiu scomparsa a foggia diffusa la foto e cosa sappiamo

Da alcuni giorni non si hanno notizie di Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza di 21 anni scomparsa a Foggia il 2 marzo. È stata diffusa una sua foto per aiutare nelle ricerche, mentre le forze dell'ordine continuano le indagini senza dettagli sui motivi della sua scomparsa. La famiglia e gli amici sono in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Chi è Elena Rebeca Burcioiu. Sono passati giorni dalla scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, la giovane di 21 anni di cui non si hanno più notizie dal 2 marzo. Con il passare delle ore cresce l’angoscia, mentre le ricerche si intensificano tra campagne, strade rurali e corsi d’acqua nelle campagne foggiane. La Prefettura di Foggia ha diffuso la fotografia della ragazza nel tentativo di raccogliere segnalazioni utili e accelerare le indagini. L’appello è semplice ma urgente: chiunque abbia informazioni è invitato a contattare immediatamente il 112. Elena è originaria della Romania ed era arrivata in Italia solo tre mesi fa. Senza genitori né fratelli, aveva deciso di trasferirsi a Foggia insieme a una connazionale nella speranza di trovare un lavoro e costruirsi una nuova vita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Foggia, continuano le ricerche per Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsa

Foggia, Elena Rebeca Burcioiu scomparsa da giorni a 21 anni e l'amica ha un sospetto

