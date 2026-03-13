Ritrovata Elena la ragazza di 21 anni scomparsa 10 giorni fa

Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza di 21 anni scomparsa dieci giorni fa, è stata trovata a Firenze dalla Polizia di Stato. La ragazza è in buone condizioni di salute e sta bene. La notizia è stata diffusa dall'agenzia di stampa Ansa.

Elena Rebeca Burcioiu è stata rintracciata a Firenze dalla Polizia di Stato, è viva e sta bene. A darne notizia è l'Ansa. Il 7 marzo scorso la Prefettura di Foggia aveva divulgato la sua foto. Le ricerche si erano spinte fino a canali e torrenti con l'ausilio dei sommozzatori. La ragazza è in buone condizioni di salute. La notizia è stata confermata dalle Questure di Foggia e Firenze. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Il giallo di Elena, scomparsa da 10 giorni. Una testimone a 'Chi l'ha visto?': "Era spaventata, si nascondeva" Choc a San Severo, audio virale semina il panico tra i genitori. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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