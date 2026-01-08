Fossili stelle ed evoluzione umana | inaugurato il nuovo polo scientifico Alberto Manzi un viaggio nella conoscenza costruito dai bambini per i bambini

È stato inaugurato il nuovo polo scientifico “Alberto Manzi” presso la scuola Fratelli Bandiera di Roma. Questo spazio, creato e curato dagli studenti con il supporto della Sapienza, offre un percorso di scoperta tra fossili, stelle ed evoluzione umana. Il Museo di Scienze rappresenta un’occasione di apprendimento attivo, promuovendo l’interesse per le scienze e il rispetto per il patrimonio scientifico.

Inaugurato alla scuola Fratelli Bandiera di Roma il Museo di Scienze "Alberto Manzi", uno spazio espositivo unico dove gli studenti, guidati dalla Sapienza, realizzano e curano installazioni scientifiche permanenti. Il progetto, finanziato dal Municipio II, celebra il centenario del maestro trasformando la didattica in un patrimonio culturale aperto al territorio.

