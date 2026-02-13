Centro studi Alberto Manzi Soddisfazione per la scelta | Dobbiamo collaborare tutti

A Pitigliano, oggi, viene presentato ufficialmente il progetto per l’istituzione del Centro Studi

PITIGLIANO Dalle idee ai fatti. A Pitigliano prende forma il progetto per l’istituzione del Centro Studi "Alberto Manzi", con la presentazione ufficiale del provvedimento legislativo firmato dagli onorevoli Marco Simiani e Irene Manzi. Un passaggio che segna l’avvio di un percorso istituzionale destinato, nelle intenzioni dei promotori, a trasformare un’intuizione politica in un’opportunità concreta per il territorio. A commentare la notizia è il consigliere comunale Emilio Celata, che parla di "un progetto addirittura emozionante solo a pensarlo". L’idea, spiega, nasce da un confronto avviato nei mesi scorsi tra il Partito democratico di Pitigliano e il deputato Simiani, fino ad arrivare alla stesura della proposta di legge ora depositata in Parlamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

