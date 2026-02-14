Il bambino Tommaso, che ha ricevuto un cuore danneggiato, non può più essere sottoposto a un altro trapianto all'Ospedale Bambino Gesù. I medici spiegano che il suo organismo non tollererebbe un nuovo intervento, anche se il suo nome rimane nella lista d’attesa. La situazione si aggrava perché il tempo per trovare un cuore compatibile si è ormai esaurito.

Tutto inizia quando Tommaso, un bambino di due anni e tre mesi viene sottoposto a un trapianto cardiaco presso l’ospedale Monaldi di Napoli lo scorso 23 dicembre: peccato solo che il cuore impiantato fosse bruciato. Durante il trasporto da Bolzano, dove era stato espiantato a un piccolo donatore, il cuore si è infatti «lesionato» forse a causa dell'utilizzo di ghiaccio secco. E adesso Tommaso, tuttora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva al Monaldi, attaccato ad un macchinario Ecmo, ha bisogno di un cuore nuovo. Il quadro clinico è stazionario rispetto a giovedì 12 febbraio, anche se i parametri del fegato sono in progressivo peggioramento proprio a causa del funzionamento del macchinario, che da un lato permette le funzioni vitali ma dall’altro, a causa della scarsa ossigenazione, danneggia poco alla volta tutti gli organi interni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il bambino che ha ricevuto un cuore bruciato, per l'Ospedale Bambino Gesù, «non è più trapiantabile». Ma non è ancora detta l'ultima parola

Il legale della famiglia di un bambino con il cuore gravemente danneggiato ha annunciato che, a causa delle condizioni di salute, l’Ospedale Bambino Gesù non potrà più procedere con un trapianto.

L’ospedale Bambino Gesù di Roma ha dichiarato che il cuore bruciato del bambino di due anni non è più trapiantabile.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ore di ansia per il bambino che ha ricevuto un cuore bruciato, il legale della famiglia: Il piccolo Tommaso non può più essere sottoposto al trapianto. Ma la madre non smette di sperare; Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati; Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata; Il bambino che ha ricevuto il cuore bruciato è in fin di vita. La mamma: Ore disperate, o riceverà l'organo o morirà.

«Il bambino non è più trapiantabile», la commozione in diretta su Rai 3 quando arriva la notiziaUn aggiornamento drammatico, arrivato in tempo reale durante la trasmissione di «Mi manda Rai Tre». Secondo quanto comunicato in diretta dall’avvocato della famiglia, ... ilmattino.it

Ore di ansia per il bambino che ha ricevuto un cuore bruciato, il legale della famiglia: «Il piccolo Tommaso non può più essere sottoposto al trapianto». Ma la madre non ...Mentre proseguono le indagini sul presunto danneggiamento dell'organo durante il trasporto, le condizioni del piccolo Tommaso tengono tutti con il fiato sospeso. Il legale della famiglia afferma che i ... vanityfair.it

ULTIM'ORA - In attesa di sapere se un cuore sarà disponibile, la famiglia del bambino a cui è stato trapiantato un cuore lesionato ha chiesto aiuto ai medici dell'ospedale «Bambino Gesù» di Roma. Per avere un parere sulla possibilità di sottoporre a un nuo facebook

#cronaca Il parere dei medici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma: non ci sono più le condizioni cliniche per tentare un nuovo intervento salvavita x.com