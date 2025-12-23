S empre al fianco di bambini e adolescenti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche nel periodo natalizio: Telefono Azzurro offre – senza interruzioni – ascolto, vicinanza e il supporto di professionisti qualificati a chi vive momenti di disagio, fragilità, paura o solitudine. Un servizio fondamentale in ogni periodo dell’anno ma in particolare nei giorni di Festa, quando le situazioni di disagio potrebbero peggiorare. Quando il silenzio rischia di diventare isolamento. Abusi su minori, l’allarme di Telefono Azzurro: «184 casi in 18 mesi» X Telefono Azzurro non chiude a Natale: sempre attive le linee di ascolto per bambini e adolescenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non chiude perché il disagio non va in vacanza. Ma anche perché, proprio tra Natale e Capodanno, questo disagio potrebbe acuirsi, complici l’aumento del tempo trascorso in casa, l’isolamento o una maggiore esposizione al mondo digitale

